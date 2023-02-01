經濟部1日公布最新批發、零售、餐飲業營業額統計。12月批發業營業額為1兆522億元，年減5.6％、二連黑；零售業12月營業額達4,030億元，創歷年單月新高，年增9.4％、連續16個月正成長；餐飲業12月營業額876億元，創歷年單月新高，年增13.8％、連續8個月正成長。

批發業12月營業額為1兆522億元，年減5.6％，主因受國際經貿動能走弱，客戶去化庫存減緩拉貨力道，加以上年同月比較基期相對偏高，致機械器具、建材及化學材料批發業分別年減6.4％、10.7％及18.6％；食品、飲料及菸草批發業、藥品及化粧品批發業因2023年農曆春節相較上年提前，下游通路備貨需求增加，分別年增5.7％、8.6％。綜計2022年第4季營業額為3兆1,181億元，年減3.2％；2022年全年營業額為12兆7,013億元，創歷年新高，年增4.4％。

零售業12月營業額達4,030億元，創歷年單月新高，年增9.4％，主因受惠歲末促銷以及2023年農曆春節較上年提前，年貨、禮 盒等採買提前浮現，加以天氣轉冷拉升保暖商品買氣，致汽機車零售業 年增15.6％、電子購物及郵購業年增17.3％、布疋及服飾品零售業年增 12.1％、百貨公司年增10.1％、食品飲料及菸草零售業年增7.5％。綜計2022年第4季營業額為1兆1,676億元，年增4.4％；2022年全年營業額為4 兆2,815億元，創歷年新高，年增7.4％。

餐飲業12月營業額876億元，創歷年單月新高，年增13.8％，其中餐館業營收年增13.5％、飲料店業年增10.1％，主因受惠 耶誕、跨年商機挹注，企業復辦尾牙及年菜、禮盒提前預購效應，加以天氣降溫，熱飲需求增加所致；另外燴及團膳承包業亦年增32.8％，主因航班旅運人數回升，帶動空廚餐點需求增加所致。綜計2022年第4季營業額為2,398億元，年增13.3％；2022年全年營業額為8,653億元，創歷年新高，年增18.9％。