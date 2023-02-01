台東市永福路和豐榮路口31日發生休旅車與小貨車對撞車禍，而強勁的撞擊力導致小貨車翻覆、吳姓男駕駛也因此受困，警消獲報趕往現場將吳男救出，吳男頭部及肢體多處擦挫傷，意識清醒，送醫無生命危險。台東縣警局表示，雙方駕駛均未飲酒，詳細肇事原因調查中。

台東市豐榮路與永福路口31日下午發生交通事故。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

附近居民表示，因聽到1聲巨響，查看才發現有兩車對撞，其中1輛貨車翻覆，還有人受困車內，嚇得趕緊報案求助。

台東市豐榮路與永福路口31日下午發生交通事故。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

警消人員獲報趕赴現場，配合吊車業者將翻覆的貨車回正，將受困的吳姓駕駛救來，雖然吳男頭部及身上有多處擦傷，但意識清醒，送醫急救無生命危險。而休旅車涂姓駕駛則表示，行經路口時，雖有發現小貨車卻已來不及煞車。

台東市豐榮路與永福路口31日下午發生交通事故。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東警察分局表示，31日下午17時許接獲民眾報案，台東市永福豐榮路口前發生交通事故，經員警到場了解，吳姓男駕駛自小貨車沿台東縣台東市永福路南往北往市區方向行駛，行經事故地點與由涂姓男駕駛沿豐榮路東往北自小客車發生交通事故，雙方均未飲酒，吳男頭部受傷意識清楚，詳細肇事原因調查中。

台東警察分局呼籲，駕駛車輛遇交叉路口務必減速慢行，並遵守左方車禮讓右方車及支道禮讓幹道，保持安全距離並提高警覺，以維護自身及其他用路人安全。