今年花海規畫6大燦爛花區搭配「幸福兔YOU」等裝置藝術亮點，成功吸引遊客前來拍張獨家美照。（林雅惠攝）

美濃商圈促進會理事長林享達說，今年首度協助農民在美濃湖畔設置近50攤的農產市集，過年期間每個攤位產品都完售，成功幫農民銷出農產品。（美濃商圈促進會提供／林雅惠高雄傳真）

美濃商圈促進會理事長林享達說，今年首度協助農民在美濃湖畔設置近50攤的農產市集，過年期間每個攤位產品都完售，成功幫農民銷出農產品。（美濃商圈促進會提供／林雅惠高雄傳真）

隨著疫情解封，每年農曆春節總吸引許多遊客前來賞花的高雄市美濃花海，今年搭配多項裝置藝術相當吸睛，受惠2023農曆春節假期長及民眾因疫情在家悶太久，報復性旅遊潮因此湧現，農曆春節期間吸引約30萬人潮，創下開園20年來最多人潮，同時為周邊粄條店、餐廳及市集首度帶來上億元商機。

前2年因疫情影響，美濃花海連續2年未舉辦開園活動，不過也因為疫情，近年民眾旅行型態逐漸改為喜愛大自然，2023年美濃花海則受益農曆春節連假長、加上疫情趨緩民眾期待外出走走，及美濃好山好水有豐富的客家文化與人文風情，因此農曆春節成了遊客首選之景點，開園20年來首度為當地帶來約30萬的最多人潮。

美濃區公所統計，美濃花海自開園來每天進入美濃車潮，汽車至少4000輛、機車約1500輛、遊覽車約10車次，由於今年花海規畫亮點為6大燦爛花區搭配裝置藝術，包括「幸福魔法屋」、「幸福兔YOU」、及夜間「影」藏景點「浪漫滿屋剪影」、「美濃湖璀璨愛廊道」等，成功吸引遊客前來拍出專屬自己的獨家美照。

人潮帶來商機，美濃區近80家粄條店因疫情一度蕭條，卻在農曆春節期間忙翻天，周邊餐廳座無虛席，美濃市集小農產品每天完售，店家、業者、農民開心的不得了，形容從來沒有生意這麼好過。

美濃宜姐粄條店朱秀宜說，美濃近80家粄條店每家生意都很好，店外都大排長龍等候用餐的民眾，她店內客家小炒、薑絲炒大腸及紅燒豬腳備料都超過200斤，大年初一開始7點30分提早營業，整天忙碌到晚間10點才停歇，幾乎沒空吃飯，營業額至少成長2倍以上。

朱秀宜表示，受惠不少學生還在放寒假，不少家長趁機排假到美濃遊玩，因此至今還有客源，不過美濃已經2成以上店家因過年太忙，昨天開始暫停營業休息。

美濃窯餐廳總經理朱俊璋說，美濃窯是當地唯一高雄市衛生局認證安全衛生標章的優等餐廳，他希望遊客到偏鄉地區遊玩，也能夠在安全又衛生的環境下飲食，讓民眾安心遊玩也安全用餐。

朱俊璋表示，美濃窯餐廳今年從除夕夜起就湧進客人，初二及初三達最高峰，很難得是今年直到初八都還有客源，也有不少客人參觀美濃窯並且購買茶具及碗組伴手禮，生意不錯。

美濃商圈促進會理事長林享達說，以往經常聽遊客表示，但美濃遊玩不知要買什麼伴手禮，今年促進會首度協助農民在美濃湖畔設置近50攤的農產市集，成績相當亮眼，農曆春節期間每個攤位產品都完售，成功幫農民銷出在地農產品。

林享達說，農產市集已於昨天結束，促進會也正在規畫於春季訂定粄食節，希望花海結束後，淡季期間也能透過粄食節的活動來吸引人潮及留住觀光財。