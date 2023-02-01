苗栗縣眉國中及武榮、明德國小校長退休，苗縣府為維持校務正常運作，遴派3位候用校長代理，1日交接印信，並宣誓就職，縣長鍾東錦期勉他們發揮長才，推展校務，打造優質的教學環境。

依據「苗栗縣縣立高級中等學校及國民中小學校長遴選自治條例」規定，校長在學期中出缺時，應指派人員代理。苗縣111學年度第2學期由於烏眉國中及武榮、明德國小校長退休，縣府因此遴派3位候用校長擔任出缺學校的代理校長，今天在縣府201會議室舉行校長交接典禮。

烏眉國中校長林育伸退休，由候用校長李隆華代理校長職務；武榮國小校長黃立雄退休，由藍曉萍代理校長；明德國小校長陳震宇退休，由鄧竹景代理校長。

交接典禮由縣長鍾東錦主持，在人事處、財政處、主計處監交下，卸任校長與代理校長交接印信，接著3位代理校長宣誓就職。鍾東錦並頒贈3位退休校長「功在苗栗」紀念獎盃，感謝他們推動教育工作的辛勞與奉獻。

鍾東錦表示，校長是推動教育改革的重要推手，期盼3位代理校長能夠發揮長才，盡心盡力辦學，營造優質的教學環境，提升教育成效。