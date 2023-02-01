大陸證監會1日發布《關於全面實行股票發行註冊制前後相關行政許可事項過渡期安排的通知》，強調從2月1日起，全面實行股票發行註冊制改革正式啟動，包含《首次公開發行股票註冊管理辦法》、《上市公司證券發行註冊管理辦法》等規則已向社會公開徵求意見。自《通知》發佈日起，大陸證監會繼續接收主機板首次公開發行股票、再融資和併購重組申請，在全面實行註冊制前，將按現行規定正常推進上述行政許可工作。

大陸證監會指出，全面實行註冊制不僅涉及滬深交易所主機板、新三板基礎層和創新層，也涉及已實行註冊制的科創板、創業板和北交所。在制度規則層級方面，既有證監會規章、規範性文件，也包括證券交易場所、證券登記結算機構等方面的業務規則，以及規則適用指引、業務指南等具體操作性文件。

在制度內容方面，除了IPO，還有再融資、併購重組，也涵蓋了交易、資訊披露、投資者保護等方面。在產品方面，不僅包括股票，還包括可轉換公司債券、優先股、存托憑證等。

至於本次改革在改進主機板交易制度方面有哪些重要舉措？據澎湃新聞引述大陸證監會回覆，本次借鑒科創板、創業板經驗，以更加市場化便利化為導向，進一步改進主板交易制度，包含新股上市前5個交易日不設漲跌幅限制；二是優化盤中臨時停牌制度；三是新股上市首日即可納入融資融券標的，優化轉融通機制，擴大融券券源範圍等。