美國升息放緩有利債市發展，法人看好金兔年債市表現。國泰投信總經理張雍川1日指出，2023年因全球景氣在去年快速升息下恐有衰退疑慮、大陸在防疫鬆綁後經濟恢復力道尚存隱憂、不少科技業還處在庫存調整期等，預估上半年全球股市會在一個波動較大的盤整階段，相形之下，升息速度趨緩甚至有望降息，金融環境有利債市，金兔年預料「債」現巔峰，短中期資產配置以「債優於股」為投資上策，尤其看好短天期、高信評的優質投資等級債券。

張雍川指出，美國升息近尾聲，回顧過去聯準會放緩或停止升息時都有利全球債市落底回升，因此今年看好債券這類利差型產品，且信用違約風險相對低的優質債，例如成熟市場債券、投資等級公司債等，在不確定性高的環境下較受青睞，雖然近期債券收益率較先前高點有所回落，但依舊位在相對高檔區，致使近期市場資金持續流入投資級債市。

看好債市新契機，國泰投信於2月6日至2月17推出「國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金」，透過聚焦歐美成熟市場、布局有一定到期日，持有較短天期，及具有高信評的優質投資等級債券。

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金基金經理人吳（豊色）琴表示，現在是進場好時機。根據聯準會FOMC利率點陣圖、聯邦基金利率2022年底升至4.375％、2023年升至5.125％見頂、2024年將迎來降息，目前已近升息循環尾聲。

觀察歷史經驗，投資級債券在近兩次升息循環接近尾聲時，包括2005年10月31日至2007年9月17日及2018年6月12日至2019年7月30日，這兩段期間，皆因提前反映未來降息利多而呈現漲勢，以ICE美銀美國投資級債券指數來說，分別上漲8.4％及11.2％。

國泰投信分析，投資目標到期債券基金有3大優勢，第一，基金持債多檔可分散投資風險，也享有基金經理人與海外顧問的雙重專業管理。

第二，持有至到期，可鎖定債券殖利率，截至去年底ICE美銀美國投資級債券指數到期殖利率達5.5％，來到2008年以來的高點，將吸引重視收益性與資產品質的投資人布局。

第三，有明確的投資期間及目標收益，以國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金為例，這檔基金投資期間約4年，其布局逾50檔債券都近乎持有至到期，當越接近到期日，持債的存續期間將隨之縮短，這有利降低利率風險，因此，想用債息獲取穩健現金流、有中期理財規劃的投資人，可多加留意。