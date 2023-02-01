外資現貨買超102.5億，期貨淨多單增加至4,234口。自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI之差距為5,000餘口，買權賣權OI總量依舊相當。周選方面，買權OI仍較賣權OI多，較多的差距也差不多是5,000多口，兩邊差不多。

群益期貨指出，外資期現貨稍稍增加，自營商選擇權中性態勢，月、周選中性格局，整體籌碼面中性整理。類股結構上領軍的大型電子股轉弱，轉變成小型股活蹦亂跳，短線台股可以利用選擇權方式保守操作。