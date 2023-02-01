2023年已經步入2月份，命理網站「靈匣」分享，生肖屬鼠、虎、蛇、猴、雞的人在2月會好運連連、喜從天降，其中屬雞的人容易得到貴人的幫助，人緣極佳、求財得財，你身上的才華也將充分展現，並得到伯樂欣賞。

▎生肖鼠

生肖屬鼠的人將步入「三合貴人」的吉運，上班族有升職的機會，只要多表現、好好努力，就有機會得到位高權重者的幫助，前途一片光明；事業順利後，財運也會跟著水漲船高，有貴人幫忙帶來錢財，讓你錢包收穫滿滿。

▎生肖虎

生肖屬虎的人將步入「梟神坐財」的吉運，偏財運非常旺，會得到意外的收入，還有源源不絕的暗財，在2月也十分適合儲蓄、投資等理財行為，整體收入比平時還要多好幾倍；除此之外，你身邊的機遇不斷，好好把握就有機會加入富人的行列。

▎生肖蛇

生肖屬蛇的人將步入「食神制殺」的吉運，事業運佳，上班族升職有望，你更有毅力與耐心，面對任何事情都得心應手，雖然偶爾會有些壓力，但能感覺到好運正在向自己靠近，所以心情不會受到影響。

▎生肖猴

生肖屬猴的人將步入「三合貴人」的吉運，身邊會出現許多貴人，並在他們的幫助下完成自己的目標，做任何事都能稱心如意；做生意的人要好好把握機會，可以大賺一筆，過去的付出都得到回報，事業高升、生活美好，財氣、福氣都掌握在你手中。

▎生肖雞

生肖屬雞的人將步入「六合貴人」、「傷官配印」的吉運，容易得到貴人的助力，任何事都能輕鬆達成，人緣極佳，求財得財，運勢非常旺，有機會大賺一筆；除此之外，你的個人才華也將充分展現，並遇到懂得欣賞的伯樂，有升職機會。