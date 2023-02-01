環保局整合局內資源，由環境衛生及毒化物管理科、南屯清潔隊、環境檢驗科共同合作，從整地到自製宣導品，實踐零廢棄的循環經濟。（環保局提供／張亦惠台中傳真）

有鑒於荒廢土地雜草叢生、影響市容，台中市環保局去年啟動「ZERO WASTE」環保農園示範計畫，媒合南屯區一名地主提供荒地，從整地、種植香草植物到製成純露、手工皂等宣導品，希望藉此鼓勵民眾活化閒置空地。

環保局長陳宏益強調，疏於管理的荒地常雜草叢生，不僅影響市容，也容易孳生蚊蟲，因此環保局整合局內資源，由環境衛生及毒化物管理科、南屯清潔隊、環境檢驗科共同合作，從整地到自製宣導品，實踐零廢棄的循環經濟。

環保局表示，整地後運用生廚餘推肥製成的「阿罩霧培養土」改善土質，再用文山綠資材中心回收的樹枝排成「ZERO WASTE」的字樣，種植香茅、迷迭香及芳香萬壽菊，去年3月整地完後，大約7月就開始陸續有收成。

環保局將收成的香草植物送到環境檢驗科，利用專業設備，蒸餾提取精油、天然純露，再由清潔隊將精油結合清潔隊回收的廢食用油，做成香氛家事皂；純露則拿來作為噴霧，香茅、迷迭香及芳香萬壽菊因富含芳香化合物，可混淆靠氣味覓食的蚊蟲，達到驅蚊、防蟲功效。

環保局表示，自製的香草純露噴霧、香氛家事皂拿來作為環保局的宣導品，藉由民眾訪談、有獎徵答、說明會等各類宣導活動與民眾分享，體驗試用的民眾的反饋都很不錯，日前也結合「台中好環保」粉絲專頁的活動與民眾交換禮物，好評不斷。

陳宏益說，示範環保農園是要提醒地主加強管理閒置空地，若進一步活用土地則可創造循環經濟，也提醒民眾，若土地暫無使用，一定要定時除草，若環保局巡查發現土地雜草叢生超過50公分，依「臺中市環境清潔維護自治條例」規定最高可罰新臺幣6000元。