為維護學校校園安全，提升老舊教室建物抗震能力，桃園多年前曾全面檢視學校校舍，經評估後認定有526棟需要辦理補強作業，去年已全數完成核定補助，目前僅剩2棟校舍尚未完成補強作業，今年底前會全面完工，讓學習環境更為安全。

921大地震後，教育部推動老舊校舍補強、拆除重建計畫，要求各地方政府回頭檢視校園校舍的耐震力，對校舍進行耐震力健康檢查，要揪出耐震力不足的校舍，給學生安全的教育環境。教育局指出，桃園約有2000棟校舍是在921大地震前建置，當時針對這2000棟評估後，發現有526棟、約1／4的校舍需要做補強作業。

教育局說，526棟校舍耐震補強計畫總經費約35億元，由中央補助8成、地方政府自備2成費用，桃園多年來逐步替526棟校舍進行補強，目前僅剩下2棟校舍尚未補強完畢，分別為內壢國小仁愛樓及巴崚國小行政大樓後棟。

教育局進一步說明，由於921大地震前的校舍，多數的樑柱過於瘦小，因此補強作業大部分是在原本的樑柱上增加鋼筋混凝土等進行擴柱、翼牆的補強工法。內壢國小仁愛樓目前已經在施工中，預計今年3月1日可竣工；巴崚國小行政大樓後棟，現正辦理變更設計及辦理設計審查，預計8月中前能完工。

另外，老舊校舍拆除重建計畫則每3年為1期，每期共編列4.5億元改善老舊危險校舍，盤點目前正在著手進行老舊校舍重建計畫的學校有3所，包括南門國小、西門國小及內柵國小。

教育局說，南門國小新建校舍將有14間普通教室、1間幼兒教室、1間舞蹈教室、1間視聽教室及5間行政中心。西門國小改建後有10間普通教室、3間音樂教室、1間視覺藝術教室、1間語言教室、1間專科教室及4間行政空間。內柵國小改建後包含6間普通教室、2間專科教室、1間圖書館及5間行政空間。