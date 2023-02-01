蔣萬安逛書展自掏腰包血拚 戰利品曝最關注「這些事」

文化部長史哲與台北市長蔣萬安，均在書展開幕後陸續參訪，也各自掏腰包購書，以實際行動支持重返新春檔期的書展，縱觀兩人書單，史哲多著眼於歷史書，蔣萬安則關注於城市治理、國際趨勢、文化觀光等議題。

蔣萬安在書展第二天到訪，參觀波蘭主題國館及多個出版社展位，選購的書單包括台灣獨立出版聯盟的《台灣書店歷史散步》、《成為文化知識家：帶孩子探索文化資產場所的奧祕》；在遠見天下選購繪本《樹》、《我好愛好愛你》、《OKR實現淨零排放的行動計畫》、《AI 2041：預見10個未來新世界》；在共和國出版選購《2050全球政治經濟新局勢》、《我台北，我街道》、《我台北，我街道2：那些所有一切的並存》、《八月砲火：資訊誤判如何釀成世界大戰》，最後在時報出版選購《GOOD EYE 台北挑剔指南》、《薪傳．薪傳》，甫成為三寶爸的他，並獲贈了《兒子使用說明書》。

文化部長史哲連續兩天均走訪書展，在城邦文化獲贈《阿拉伯人三千年》，接著自掏腰包購買《圖像裡的臺灣史》；聯經的《看得見的臺灣史時間篇》、《看得見的臺灣史空間篇》、《蔣介石》；大塊文化的《誰偷走了我們的財富》、2018諾貝爾文學獎得主Olga Tokarczuk首部繪本《遺失的靈魂》；遠流《概念民國》、《悲情城市》、《戲如你：陳淑芳的孤味人生》。

文化部長甫上任，出版業期待滿滿，遠流出版董事長王榮文表示，史哲在高雄市文化局長時代就曾展現魄力推動台灣雲端書庫，他表示若台灣能有個集體的電子書平台，讓所有想讀繁體中文版電子書的人，不僅國內，也包括海外讀者，都可以透過圖書館讀或買電子書，讓出版產業與圖書館系統合作，台灣很自然的變成繁體中文的文化首都。

王榮文指出，過去這樣的系統建不起來，原因在於使用者太少，出版社也就沒有意願去向國外買電子書版權，買來也不符成本，而部長在高雄做台灣雲端書庫已有經驗，若能全國施行，對出版社和作家而言都是好事。王榮文表示：「現在做出版永遠都是要產銷一體思考，如果只做內容沒有人看做不下去，我們要幫助作家是要幫助他名利雙收，一方面鼓勵他把作品做出來，一方面要幫他賣得好，你才可能贏得作家的芳心」。