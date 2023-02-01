根據六都最新公告買賣移轉數據顯示，今年受到農曆春節長假影響，工作天數較去年同期減少24%，加上買氣也不若前一個年度暢旺，統計六都1月買賣移轉棟數1.3萬棟，年減47%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，一月因為有農曆春節的長假，即使要去地政機關辦過戶，地政機關也沒開門，因此很容易出現超低量，通常有農曆春節當月的移轉量參考性都不高，尤其12月買氣又較前一個年度明顯衰退，若加上假期無法辦理過戶等因素，買氣不振再加上工作天數減少，才導致1月移轉棟數年減4成7。

根據六都最新買賣移轉資料顯示，普遍1月移轉棟數年減幅度都達到4成以上，六都合計1萬2613棟，月減38%且年減47%，台北市1月移轉棟數1557棟，年減43%，月減26%；新北2595棟，年減58%且月減48%；桃園市2545棟，月減35%，年減41%；台中市2666棟，月減46%，年減43%；台南市1279棟，月減27%，年減43%；高雄市1971棟，月減29%，年減49%。

曾敬德表示，2月移轉就沒有假期因素干擾，可以將1、2月的移轉加總對比前一個年度同期，就可以排除年節因素干擾，不過2022上半年房市仍熱，今年前2月移轉還是可能維持衰退狀況，不排除過年後市場會有一小波遞延買盤回流，但真正關鍵還是要觀察329檔期一手市場銷售狀況。