標普全球的歐元區製造業PMI終值，在1月來到近5個月新高的48.8，優於12月的47.8，並與初值的數據相符，但是仍低於50的榮枯線水準。

相同的數據，德國來到47.3，法國為50.5。

在分項指數方面，衡量產出的指數為48.9，優於12月的47.8，並為自去年6月以來的最高水準，但是仍連續第8個月低於50。

新訂單指數更是接近50的水準。工廠並快速招募員工。這些可以反映在未來產出指數，該指數從53.8躍升到58.2。

PMI的投入價格指數有下降，並反映在產出價格的輕微上漲。