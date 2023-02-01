標普全球的歐元區製造業PMI終值，在1月來到近5個月新高的48.8，優於12月的47.8，並與初值的數據相符，但是仍低於50的榮枯線水準。
相同的數據，德國來到47.3，法國為50.5。
在分項指數方面，衡量產出的指數為48.9，優於12月的47.8，並為自去年6月以來的最高水準，但是仍連續第8個月低於50。
新訂單指數更是接近50的水準。工廠並快速招募員工。這些可以反映在未來產出指數，該指數從53.8躍升到58.2。
PMI的投入價格指數有下降，並反映在產出價格的輕微上漲。
周三公佈的調查數據顯示，歐元區1月製造業活動萎縮有所減弱，顯示最糟糕的情況可能已經離去。另外物價壓力有減輕，需求下降的情形有所緩解。
標普全球的歐元區製造業PMI終值，在1月來到近5個月新高的48.8，優於12月的47.8，並與初值的數據相符，但是仍低於50的榮枯線水準。
相同的數據，德國來到47.3，法國為50.5。
在分項指數方面，衡量產出的指數為48.9，優於12月的47.8，並為自去年6月以來的最高水準，但是仍連續第8個月低於50。
新訂單指數更是接近50的水準。工廠並快速招募員工。這些可以反映在未來產出指數，該指數從53.8躍升到58.2。
PMI的投入價格指數有下降，並反映在產出價格的輕微上漲。
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