日前於美國紐奧良舉行的第71屆環球小姐（Miss Universe 2022）選拔賽，烏克蘭佳麗披上一襲「光之戰士」戰服驚豔全場，面對俄羅斯小姐林尼柯瓦（Anna Linnikova）的「鮮血禮服」感到難受。近期林尼柯瓦本人出面指控，決賽時遭遇所有選手排擠的委屈過程，尤其烏克蘭小姐非常針對。

根據西班牙《馬卡報》報導，經過好幾輪的廝殺，來自多明尼加、美國和委內瑞拉3位代表佳麗順利進入決賽，最終由東道主、代表美國出戰的菲裔選手加布里埃爾（R'Bonney Gabriel）脫穎而出，摘下第71屆環球小姐桂冠。

本屆賽事亮點除了俄烏兩國代表的服裝散發濃濃火藥味，隨戰爭持續延燒，烏克蘭佳麗阿帕娜森珂（Viktoria Apanasenko）一身鎧甲包覆的秀服，贏得全場歡呼。事後接受採訪時透露，看到林尼柯瓦的鮮紅色禮服感到難受，不禁讓人聯想到血的顏色。

如今比賽圓滿落幕，林尼柯瓦本人向英國媒體透露這過程不容易，表示「很多選手因為知道我來自哪裡，紛紛刻意避開我」，毫不避諱指責阿帕娜森珂像著了火似的躲開，一句話也不肯寒暄。此外，除了受到來自烏國網友雪片般的私訊謾罵與威脅，她更控訴主辦單位有內定和不公正的嫌疑，「一切都與政治背景有關」，對此官方尚未出面澄清。