以Julien Nguyen作品為發想靈感，金屬光澤羊皮大衣忠實呈現古銅質感。（Loewe提供）

流暢寬鬆的線條是本季重點。（Loewe提供）

親愛的，我把Puzzle變大了！（Loewe提供）

宛如裝置藝術的小翅膀，成為秀上一大焦點。（Loewe提供）

甜茶堤摩西夏勒梅(Timothee Chalamet)新片《旺卡》（Wonka）還未上映，同劇影后奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）就忍不住對《綜藝》雜誌（Variety）採訪表示：「甜茶真的是我從影以來看過為數不多的演戲天才！」，也證明導演押對寶，原先旺卡一角傳聞將由雷恩葛斯林（Ryan Gosling）擔任，但看過夏勒梅精湛的演技後，大家心有所屬自動將這個年輕旺卡角色交給夏勒梅處理。而甜茶氣場不僅在片場吃香，巴黎時裝周他現身Loewe秋冬男裝大秀，以一身隨性的Bomber Jacket搭配素淨白T，搭配他招牌的「甜茶笑容」吸引不少鎂光燈搶拍。

Loewe本季服裝，就如同夏勒梅身上的服裝一樣馭繁而簡，部份服裝設計靈感源自藝術家Julien Nguyen的藝術作品，古銅、牛皮紙、蛋彩和石膏在紋理上的呈現，打造充滿藝術風格的服裝作品。服裝線條強調鬆軟流暢的大衣搭配纖細的身體線條，如同打造藝術作品前梳理出的骨架，充滿病態藝術感。