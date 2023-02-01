展望今年首季，聯亞指出，因中國疫情在去年12月中下旬明顯擴散，確診人數大增，為產線生產和新產品研發帶來影響，預估元月營收應會明顯減少，再加上1至2月原本就是Telcom的淡季，內部目標期望今年第一季表現大致與去年相當。

就第四季營收組成言之，TELCOM占30％～35％，DATACOM占25％～30％，消費、工業及其他產品占35％～四成，其中消費LD、PD 營收各佔18％～20％，10G LD占15％，25G LD占8％～10％，矽光占比不到一成，PD/APD合計占33％～38％。

聯亞除在法說會中公布去年度獲利外，也史無前例的提前在1日董事會中敲定股利，擬配發現金股利3.5元，內含0.5元資本公積，連今年股東會日期也跟進出爐，敲定於5月31日召開，以去年EPS3.61元換算，股息派發率達96.95％，另以1日收盤價128元估算，現金殖利率為2.73％。