昆凌產後復出，驚人好氣色全靠香奈兒1號紅色山茶花豐潤乳霜幫了大忙。（CHANEL提供）

香奈兒1號紅色山茶花生力軍－豐潤乳霜，以100％萃取山茶花神經醯胺與酵母萃取，提供肌膚雙層保護。（CHANEL提供）

香奈兒1號紅色山茶花系列。（CHANEL提供）

藝人昆凌去年喜迎可愛三女兒誕生，孕後積極瘦身與運動，她笑說自己近日迷上高爾夫，有機會就抓緊時間練習擊球和調整正確姿勢，笑說順利揮桿成功的愉悅感不輸其它運動，讓她深深著迷。而面對家中的三女兒誕生，姐姐Hathaway與哥哥Romeo都相當興奮，姐姐甚至會主動詢問要不要幫媽媽顧小孩，「她連過年都會主動包紅包給我，真的是超貼心的女兒。」說起小孩，昆凌臉上漾出的全是甜蜜笑意。

新年伊始，她也對自己許下新年的三個願望，包括練好高爾夫，學好法文，還有接到一個好角色。同時也透露自己近期密集的接洽新劇本和角色，只要是有趣的劇本她「來者不拒」。另外雖然已生三胎，同時也馬上要奔三，即將還有她的臉蛋與身材還是維持的相當完美。她坦言自己勤保養是秘訣之一，同時提到香奈兒（CHANEL）推出的1號紅色山茶花豐潤乳霜是她保養台前的神物之一。

更提到冬季乾冷之時，她會更勤於皮膚保養，因此1號紅色山茶花活能精華噴霧就是應急的首選，待臉部肌膚滋潤後，再以1號紅色山茶花豐潤乳霜做更深層的保養與修護。1號紅色山茶花豐潤乳霜是香奈兒研究團隊史無前例使用100％全天然萃取山茶花神經醯胺，可協助肌膚維持健康並抵禦環境侵害，同時豐潤乳霜亦添加了酵母萃取，更可發揮雙層作用，為肌膚帶來最全面的防護與保養。