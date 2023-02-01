85歲不老攝影家陳維滄曾以時報出版《看見真實的北極》躍居博客來熱門暢銷書排行榜，其新書《旅行中看見真善美：探索人文國度 走訪聖堂險地》與2023台北書展主題「閱讀的多重宇宙」相關，成為書展中最高齡的作家。

現身2023台北國際書展！陳維滄希望透過《旅行中看見真善美：探索人文國度 走訪聖堂險地》分享他的多重宇宙，陳說，他希望大家喜歡他的書，這次出版的所有所得，將會全數回饋母校東海大學，作為優秀清寒生的獎學金。

有「不老攝影家」稱號的陳維滄，東海大學經濟系畢業，喜歡攝影，其拍攝作品常令人驚豔，曾在兄弟棒球隊擔任過內野手，30歲創業專營大理石藝品。

陳維滄成立「谷威」公司與全美第一品牌BOYDS合作設計代工泰迪熊，後來他更將幾米的作品文創商品化，每年創造近10億元的營銷金額，不到50歲就財富自由，展開旅遊攝影人生。

陳維滄30年來著有《飛鴻雪泥》、《夢想南極》、《綜橫極地》、《那些極境教我的事》、《中山傳奇》、《魅力非洲》等書，去年更將他這本與以往探險極地不同的新書《旅行中看見真善美：探索人文國度 走訪聖堂險地》推上國際書展。

新書涵蓋他走訪尼泊爾喜馬拉雅山的高峰雪地、衣索比亞的火山、鹽湖、窪地，希臘的邁泰奧拉修道院、以色列的死海、土耳其的岩石群落等地，以及最令他印象深刻的中國大陸痲瘋村。

陳維滄說，他偏好深度旅遊，這本書是將他30年遍及寰宇的攝影旅遊足跡集結成「人生壯遊」作品。他認為壯遊是胸懷壯志的遊歷，旅遊的時間更長，形成挑戰性更高，人文社會互動更深，沒有高度意志是無法執行的。

《旅行中看見真善美：探索人文國度 走訪聖堂險地》委託東海大學圖書館出版的攝影遊記涵蓋探險、節慶、人文、夢幻、佛國、生態、公益之旅等主題，是他過去30年來的生命縮影，內容相當精彩。