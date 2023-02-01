為照護低收入邊緣戶等經濟弱勢民眾，台東縣政府爭取衛生福利部公益彩券回饋金，補助就醫費用每人每年最高3萬元整，低收入戶、中低收入戶及符合各級政府依其相關規定補助之經濟弱勢者等，均可向衛生局提出申請。

台東縣衛生局長孫國平表示，該補助對象為低收入戶、中低收入戶及符合各級政府依其相關規定補助之經濟弱勢者等，補助項目有健保欠費、健保部分負擔、住院膳食費、救護車費用、偏遠地區交通費、掛號費、無健保身分者就醫時之醫療自付費用，補助金額每人每年最高3萬元整。

台東縣民如為經濟困難者，亦可透過醫院社工、衛生所或轄區村里長協助向所在鄉鎮市公所代為轉送申請書及相關證明文件。

孫國平指出，去年度總計補助150人次申請案件，確實能減輕病患家庭經濟負擔，也讓患者能無後顧之憂安心養病；由於公益彩券回饋金的挹注，協助改善社會條件對健康之影響，亦擴大醫療服務觸角，本年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫，辦理期程自即日起至今年12月15日止或經費用罄後截止。