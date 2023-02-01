年後往往會迎來一波轉職潮，不過一位工作即將滿3年的網友表示，他在年前就預料到開工後會很慘，沒想到開工日當天被主管以公司政策為由資遣，只能做到下周五，直呼「一開工遇到爛事，連工作都沒了」。沒想到許多人卻認為公司佛心，因為雖然未依規定提前20日告知，但是有給年終獎金，未來若拿到非自願離職書，還能請領資遣費、失業補助金。

差6天就工作滿3年的原PO在PTT發文表示，「開工被資遣，心情差到爆」，其實他年前看到年終獎金數字時就覺得很慘，沒想到開工日就被主管叫去會議室，說因為公司政策原因所以要把他資遣，只能做到下周五，讓原PO直呼一開工就遇到爛事，連工作都沒了，「請問有什麼需要注意的嗎？資遣理由可以調整嗎？還是公司違法在先可以檢舉？」

對此，許多人紛紛回應，「有給資遣費就沒違法，記得拿非自願離職書」、「要提前30天預告，還有謀職假、特休請一請，記得資遣費也要談好，拿非自願離職書」、「一定要拿非自願離職，然後申請失業補助，有未成年子女或父母沒工作的都可以報上去，一個人多一成補助，它們的健保也補助」。

另外也有人認為公司很佛心，「至少賺到年終跟過年薪水了，記得拿失業補助啊！」、「有給年終，有給資遣費就算不錯了」、「佛心公司吧，給年假＋年終」、「沒有年終前資遣，沒有春節前資遣，有資遣費，這公司很佛心了」、「兄弟，有給你領年終和非自願離職算很有良心了，多的是年終前突然要人滾的」。