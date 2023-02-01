中華職棒大聯盟今年在嘉義市立棒球場安排約70場官辦熱身賽，本月17日有1場台鋼雄鷹首場對上中華代表隊的熱身賽，市府表示，台鋼雄鷹職棒球隊領隊劉東洋、日籍投手教練橫田久則肯定市立棒球場各項設備。

台鋼雄鷹職棒球隊領隊劉東洋、日籍投手教練橫田久則及中華職棒大聯盟賽務部副主任楊士霈參觀嘉義市立棒球場各項設施。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府表示，農曆年前劉東洋、橫田久則及中華職棒大聯盟賽務部副主任楊士霈已參觀過市立棒球場，感受這座百年KANO棒球場的魅力。

劉東洋認為市府用心推廣職棒比賽、維護球場，包括場地的排水、草皮維護、球員休息室、訓練室、水療池等設施，是符合中職比賽的球場，很期待以後有機會可以透過各種形式與嘉義市政府合作，來嘉義市棒球場辦比賽。

市府教育處長林立生為參訪團介紹市立棒球場。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

橫田久則曾擔任兄弟象隊投手及2年投手教練職務，他回憶起10多年前擔任投球教練時對嘉義市立棒球場的印象，今年重回舊地，很肯定對球場保留KANO精神，並與時俱進改善各項設施設備。

市府教育處長林立生表示，今年中華職棒大聯盟官辦熱身賽，在嘉義市安排數場一軍比賽及60多場二軍比賽，相關訊息將由中華職棒大聯盟公布，嘉義市是棒球原鄉，每年舉辦諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，推展棒球運動不遺餘力，未來黃敏惠市長會爭取更多職棒賽事來嘉義市舉辦。