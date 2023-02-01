一名女網友日前在知名賣場的干貝海鮮羹裡發現一組「束帶」，事後要求店家退款並不接受賠償新商品；網友傻眼直呼「品管太差了吧」、「生產線有問題，超誇張」，不過竟有一票網友認為原PO只想拿錢，拿錢後又PO文爆料，引起另一派網友怒罵「爆料是為了讓廠商重視食安問題」、「竟然檢討受害者」。

該女網友在臉書「爆料公社」爆料提到，她日前某知名連鎖大賣場買了某款干貝海鮮羹，回家後加熱時竟發現一組「綁好的束帶」，她曝光照片可見羹湯中真的有條塑膠製品，她稱事後向賣場反應，她拒絕對方補償一份，也不用對方道歉，只要求退款，發文提到「po文只是要大家注意一下，沒別的意思」。

原PO說事後賣場回覆會找廠商檢討退款，廠商說要補寄一份補償，原PO拒絕；其他網友留言「這個等於是幫廠商找到嚴重的製程BUG，我個人覺得包紅包是基本的，最好能附上主管親書的感謝函」、「品管太差了吧！超傻眼」、「產品發生異物入侵，工廠流線多重關卡，還能留在食物裏面，代表食安很大問題」。

不過還有一票網友認為原PO任何補償都拒絕，堅持退款，事後又PO爆料的行為欠妥，反遭另一派網友嗆「爆料是為了讓廠商重視食安問題，一堆人在酸是在？」「傻眼為什麼要砲樓主？大家對食安寬容度真大」、「為什麼一堆酸民都在說受害版主是補償拿不夠才爆料？就算是補償夠也是要爆料啊」、「原po是說不用、不要，不代表就要原諒廠商耶，為啥不能爆料」。