每個人處理事情的方法都不一樣，有些人想法很簡單，能夠迅速把問題解決，但有的人心思較細膩，經常會想太多。《旺好運》近日分享3個常把事情複雜化的星座，面對問題時，他們總是無法快速做抉擇。

第3名、雙魚座

雙魚座是浪漫的星座，總是有天馬行空的想法，但卻也很愛胡思亂想，導致他們處理事情時，經常想得很複雜，迷迷糊糊的面對事情，努力付出卻未獲得對等的收穫，主要就是他們太愛腦補各種情節，事情明明很簡單，卻會被他們複雜化。

第2名、巨蟹座

巨蟹座個性優柔寡斷，面對事情時，他們常會在內心掙扎許久，沒辦法迅速地做出決定，不僅如此，有時還會延伸出一堆自己的想法與觀點，原本一件能簡單解決的問題，卻會被他們搞得很像人生大事，總是要經過一番思考才能做出抉擇。

第1名、處女座

處女座個性拘謹，而且規矩與地雷都很多，無論事情或大或小，一定都要有流程，所以總是把簡單的事情搞得很複雜，雖然做事有制度是件好事，但有時也要衡量事情的重要性，有些小事其實迅速解決就好，不必想太多，要不然事情可能做不完，會造成自己的麻煩。