台北文華東方酒店搶攻情人節浪漫商機，標榜以「極緻奢華」與「浪漫甜蜜」規畫推出的住房專案，館內Bencotto義大利餐廳更獻上特製情人節套餐，文華餅房亦推出「心心相印」限定蛋糕。酒店芳療中心並推出情人節限定芳療課程，提供全方位寵愛另一半的頂級奢華提案。

台北文華東方酒店為西洋情人節推出住好住滿兩晚起的「豪華假期 」住房專案，每房每晚12,000元+15.5%起，除入住寬敞舒適的客房或套房外，更享有1,500元酒店芳療中心之芳療課程或酒店餐飲之折抵額度，讓賓客盡情放鬆體驗浪漫的頂級度假生活。

Bencotto義大利餐廳於2月11、12日午、晚間及14日晚間精心推出五道式情人節套餐，為佳偶打造浪漫夢幻的美味之旅。精彩菜餚包括：北海道海膽特選米燉飯、美國牛菲力佐晚香玉筍及冬季松露、香煎北海道干貝搭配帕瑪森乳酪與芝麻葉，以及杏仁蛋糕佐玫瑰荔枝奶霜等。每位3,380元+10%，另可加價2,680元+10%享用侍酒師精選5杯葡萄酒。

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