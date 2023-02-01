在NetFlix熱播的奇幻影集《獵魔士》，改編自波蘭作家安傑．薩普科夫斯基的同名系列小說。現年76歲的原著作者安傑也在此次台北國際書展再次來台，對於讀者普遍好奇如此龐大的故事架構是如何發想而來？他淡然表示：「這像是問雕刻師怎麼雕像一樣，他會告訴你，把大理石中不屬於雕像的部分去掉就好！」

《獵魔士》系列深受奇幻迷的喜愛，以虛構的中世紀「大陸」為背景。安傑1日在書展與讀者交流也分享了自己對神話與奇幻小說的不同想法，他指出：「斯拉夫民族的神話，龍、矮人、仙女都是好人，都很美好卻不真實，很虛幻，現實不是這樣的；而奇幻比較像是真實生活的一部分，是為了讓農民不要亂跑而發展出來的，劇情中的怪物都與民同在。」

安傑舉例，神話故事裡會讓鞋匠去殺龍，但在真實生活中「鞋匠怎麼會殺龍？鞋匠只會做鞋啊！」因此他在創作奇幻文學時認為真實的世界觀很重要，要很接地氣、很生活，所以不會叫軍人拿著軍火去殺龍，一定是要找專家才能殺龍，因此創造出主角傑洛特，他認為奇幻文學就是要和生活緊緊結合，有著一層層脈絡推演出合理的情節。

安傑曾表示當初《獵魔士》只是短篇小說，但不論是作品中短篇的故事或長篇的舖陳，很多人問他如何構思，怎麼寫出來好看的故事，自己最喜歡的人物或篇章等，他都回應：「這像是問怎麼煮義大利麵，不可能給食譜就會了。比較像雕刻，把不是雕像的部分挖掉就好了；我也是這樣，就是一直寫，把不好的地方刪掉就好」至於最愛的人物和篇章，他說：「這像是問我哪個女兒最醜？但對我來說每個女兒都很美！」

常有人把《獵魔士》和《冰與火之歌》角色大量死亡做比較，安傑表示自己確實常和喬治．R．R．馬丁在各種活動中見面，也常開他玩笑「好不容易寫出來被讀者喜歡的角色又賜死，太划不來了」但自己作品中角色死亡絕不是效法喬治，而是故事中的人物遭遇邪惡力量，難免有傷亡，而且一次不是死一、兩個，他認為這本來就很真實。安傑曾經歷、耳聞諸多戰爭，雖然在小說裡讓主角面對戰爭是很好的題材，但現實中他希望再也不要聽到有戰事發生。

在《獵魔士》中大量出現吸血鬼、怪物等，安傑表示自己對亞洲或台灣的誌怪也很感興趣，但請讓他有時間先好好學習了解一番，寫的時候才不會貽笑大方。