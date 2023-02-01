旅遊熱度在春節過後有增無減，接下來有5天清明連假，據雄獅旅遊觀察，櫻花季日韓旅遊商品近日詢問度明顯提升，相較農曆春節暴增5至6倍，推測主因為清明連假團費價格相較農曆春節降幅至少3成，預估今年將迎來一波賞櫻旅遊潮；雄獅旅遊對此獨家推出「熊本賞櫻包機」，帶旅客直飛日本九州，參觀震後重新對外開放的熊本城天守閣櫻花的迷人景色。

若還沒決定去哪裡賞櫻，不妨參考雄獅旅遊分享日本、韓國6大「在地口袋名單」的推薦賞櫻勝地。日本櫻花美景世界聞名，關東地區河口湖的「淺間神社」極具代表性，欣賞櫻花林與富士山同框的難得美景；關西除了哲學之道、奈良東大寺外，也可以安排獨「大阪城御座船」，換個角度遊船賞護城河吉野櫻；北陸則推薦富山朝日町的「舟川春日四重奏」，可以同時看到雪山與櫻花、鬱金香、油菜花同時綻放，再來場櫻花樹下野餐；九州可到佐賀「松浦鐵道浦之崎站」，是當地人的私藏賞櫻景點。

北陸地區富山朝日町的「舟川春日四重奏」，同時飽覽雪山、櫻花、鬱金香及油菜花的美景。（雄獅旅遊提供）

雄獅旅遊獨家推出的「熊本賞櫻包機」，參觀因地震重創、2021年始重新對外開放的熊本城天守閣，明信片般的櫻花絕景重現大眾眼前，還能在舞鶴公園的櫻花樹下品嘗熊本熊便當、溫泉飯店內享用長腳蟹吃到飽等，堪稱升級版的全新賞櫻體驗。

釜山近郊的「鎮海櫻花」被列為到韓國必訪ㄉ賞櫻景點。（雄師旅遊題供）

到韓國賞櫻也是熱門選項，位在釜山近郊的「鎮海櫻花」被列為韓國必訪賞櫻景點，每年3、4月還會舉辦世界最大的櫻花節「鎮海軍港節」，可以欣精彩的文化表演及品嚐特色美食；蔚山「仙岩湖公園」有環湖櫻花美景，欣賞在川流的兩側滿滿的櫻花林；首爾近郊則有長達3公里的「伊甸園櫻花路」，微風吹來時有機會看到夢幻的櫻吹雪美景：「義王鐵道自行車」種植一整排的環湖櫻花樹，也是必訪的櫻花秘境。