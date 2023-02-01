前NBA球星史陶德邁爾（Amar’e Stoudemire）暫時洗脫了家暴疑雲，他去年12月涉嫌掌摑自己十多歲的女兒，遭到警方逮捕。他有兩個女兒，大約17歲與14歲，其中一位被他在臉上打了一拳與一巴掌，並且流血受傷。根據美媒TMZ報導，史陶德邁爾不滿女兒對祖母說話態度囂張，所以才予以管教，但他堅持沒有出手打女兒。

史陶德邁爾在IG寫道：「調查水落石出之後，將會顯示這是無端的指控，我女兒的傷勢並非是被身高近7呎、體重250磅的父親給打傷。我絕對不可能出手攻擊任何人，特別是我的孩子，我尊敬，保護、關愛我的家人，特別是我的孩子。」

警方逮捕史陶德邁爾之後，他繳納1500美元獲得保釋，因為受害人不願配合調查，此案最後獲得撤銷。史陶德邁爾今年告訴TMZ說：「差不多1個月前，我的家庭被這個無憑無據的指控搞得一團亂，今天我很高興一切都被撤銷了。」

史陶德邁爾球員時期效力過太陽、尼克、獨行俠、熱火，曾與林書豪是隊友。結束NBA生涯之後，史陶德邁爾轉往以色列發展，藉著母親的血統在2020年歸化為猶太人。籃網球星厄文（Kyrie Irving）前陣子爆發了反猶風波，史陶德邁爾公開指責厄文散布錯誤知識（厄文推薦的影片裡描述黑人才是猶太人），並要求厄文道歉。