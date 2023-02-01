最新出爐的2022年全年零售、餐飲業績寫下歷年新高，面對今年外銷訂單、出口持續惡化，經濟部看好內需引擎動能，初估在外在通膨緩和下，內在有基本工資調高、政府還稅於民普發6000元現金等有利因素，挹注消費動能，看好2023年零售、餐飲業績再創新高。

經濟部統計，2022年零售業營業額繳出4.2兆，餐飲業8653億，都是歷年新高紀錄。統計處副處長黃偉傑表示，全球景氣都不好，我們外銷也不佳，經濟成長引擎剩下內需。

他對於今年內需引擎非常看好，表示觀看去年趨勢，不管是零售、餐飲都創歷年新高，疫情管制開放後，消費力道都回升上來，已超越疫情前水準。今年疫情這塊 ，各國都在把新冠傳染疾病降級。CPI這塊，各國提升稅率升息後，各國物價通膨已有緩和下來。

外在環境改善，再回過頭來看內在可支配所得部分。黃偉傑指出，今年基本工資調漲，財政部給予報稅免稅額提高，還有政府要普發6000元現金，都可挹注消費動能。「沒有其他意外，看好消費力道仍會持續，雖增幅不像去年高，但有機會創歷年新高！」

至於國境開放，他認為算是有利與不利因素交疊。不利部份，國人出國減少內地消費，但外客也會進來，不同產業會反映出不同效果。有幾家精品業廠商說12月表現不好，因為大家出國去了，但整體看精品業還是有成長。專門走觀光客路線的餐飲業，用餐人數有變多，不過觀光客尚未回到疫情前水準。