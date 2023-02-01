雲林縣北港鎮北港糖廠周邊永生街、機採街等道路1日突然封路，引發附近居民不滿，認為沒有事先告知，雲林縣政府表示為改善北港糖廠長期閒置情況，以市地重劃進行整體開發，透過保存糖業文化方式活化糖廠，將原閒置場域轉化為產業園區、觀光亮點，並導入低密度住宅社區，希望打造優質居住環境，帶動地方及產業發展。

雲林縣北港糖廠市地重劃動工，將打造18米寬園道活化糖廠土地。（張朝欣攝）

北港糖廠周邊永生街、機採街等道路原本為糖廠內部通道，後開放供民眾通行，早年大多是社區居民進出，後因家樂福、秀泰影城、星巴克等知名企業進駐社區附近，加上北港媽祖大橋開通，愈來愈多人、車行走永生街、機採街連接台19線、大同路等主要幹道。

永生街住戶表示，1日突然發現永生街、機採街被封路，進出都要改道非常不方便，詢問後才得知是雲林縣政府進行「北港糖廠市地重劃工程」，施工單位僅在工地周邊電線桿張貼告示，也沒有請里長廣播或到家戶發通知單，走了數十年的道路無法通行，相當困擾。

縣地政處處長李俊興表示，重劃區總面積20.96公頃，重劃後可無償取得公共設施用地約7.42公頃 ，另提供可建築用地13.55公頃，區內將闢建18米寬園道，完工後可連結台19線（華南路）與文仁路銜接媽祖大橋，快速通往水林鄉、嘉義縣六腳鄉、朴子市等地區，提升沿線土地價值與促進產業活動。

李俊興指出，此工程原訂於去年11月底動工，後因考量元旦、春節交通動線延至本月1日，未來將優先開通18米寬園道，全案工期720日曆天，預計最快於2024年底完工，希望周邊居民們體諒配合，打造更便捷完善的交通網絡與產業園區。