香港女星孫慧雪昔日是宅男女神代表，甜美外型和傲人身材，擄獲許多粉絲的喜愛，6年前她和木板批發商富二代老公羅天彥生下1子，一家三口幸福美滿。現年40歲的她日前驚喜宣布懷上二胎，不過身體子宮腺肌症(良性腫瘤)和肌腺瘤問題，經常有出血情況，為此，骨盆兩側必須施打安胎針，因此周圍都產生瘀青腫脹的症狀。

孫慧雪在結婚之前便檢查出罹患子宮腺肌症和肌腺瘤，只靠停經針控制大小，好在運氣很好，已懷上二胎，她在粉專分享孕後心得，卻面臨許多難題，她表示年紀漸長後體力不支、加上子宮的問題，懷孕十二週內，一流血就得到醫院打安胎針，總共打了40劑以上，以致身體無法自行吸收，常感到昏昏沉沉又水腫，還得處理工作及照顧6歲兒子的生活。

然而，這不影響孫慧雪分享喜悅，粉專一支三個月孕肚的影片中，可見，她身著俏皮粉紅兔上衣，兒子Riley鑽進媽媽衣服內，靠在肚子上聆聽寶寶的心跳聲，溫馨畫面融化人心，巨大的孕肚引起外界好奇，她解釋，懷第一胎時，肚皮被拉到109公分，導致懷第二胎時肚皮鬆垮，加上丈夫個子高的基因影響，先前兒子出生時的體積超過100%，頭圍超出了100%，推想第二胎亦是如此。

此外，孫慧雪透露，有網友表示肚皮過大不好，但她認為子宮肌肉內壁長肌腺瘤，懷孕期間，受到荷爾蒙影響之下，腫瘤也會跟著增大，因此得吃得營養，寶寶才能跟腫瘤抗衡。至於關於如何根治子宮腺肌症？孫慧雪對《香港01》說，打算生完小孩後，認真考慮吃藥，或者切除整個子宮，還給自己一個健康的身體。