經過幾個月的協商，北約與國際盟友將提供烏克蘭100 多輛西方式主戰坦克，包括31輛美國 M1A2(Abrams )、14輛英國挑戰者2坦克(Challenger 2)和大約 80 輛德國豹2坦克(Leopard 2)。俄羅斯則表示，他們也有相應的坦克殺手，比如由無人車 (UGV)所改裝成反坦克機器人，也就是裝上反裝甲飛彈的無人車。

任務與目的(task and purpose)報導，上週，俄羅斯前航太署長羅戈津 (Dmitriy Rogozin)在接受俄羅斯新聞社(RIA Novosti)採訪時提到，那些西方坦克來到烏克蘭東部戰場時，他們並不安全，因為很可能遇上裝備俄羅斯軍方的反坦克機器人，就是Marker UGV 的武裝版。

Uran-9 是俄國首款服役的戰鬥機器人。(圖/RIA Novosti)

羅戈津說：「不管是艾布蘭坦克，或是豹2坦克，抵達烏克蘭之後，他們連車帶人都會一起被摧毀。」

Marker UGV是履帶式或輪式遙控裝甲車，由俄國機器人科技所(Android Technologies)和高級研究基金會(Advanced Research Foundation,ARF)一起開發。ARF相當於俄羅斯的美國國防高級研究計劃局 (DARPA)。

The Marker – Russia's ultimate robotic weapon against Leopard and Abrams tanks

目前，只有5輛同型機器人，據羅戈津說，其中4輛會送往頓巴斯地區。

新美國安全中心的俄羅斯分析師班迪特(Samuel Bendett)說：「 Marker顯然還在概念試驗階段，所以它還無法形成戰力，部署它，更多是找出性能潛力，或者說是找出問題多於答案。」

Marker主要用於偵察和情報收集，也可以發射小型無人機，雖然俄國已進行過初部的性能測試，但頓巴斯戰場的環境，必然更為複雜。 班迪特說：「俄國可能對它完成了一些機密測試，但是頓巴斯戰場不是一個受控的環境，它充滿了不確定因素，比如對與之對抗的反制武器。」

其實俄羅斯很常在戰場上測試新技術，比如2018年，俄軍在敘利亞的反恐作戰期間，部署了「烏蘭9型」戰鬥機器人(Uran-9 UGV)，就在戰場環境發現了很多性能缺點，機槍射程只有300~500公尺，通訊設備經常發生故障，導致失去控制，還必須派部隊將它回收。甚至俄羅斯國防官員也承認它沒有達到預期。儘管如此烏蘭9型還是被俄羅斯軍方採用，並且根據俄羅斯官方媒體的報導說，它也部署到烏克蘭。