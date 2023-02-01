近日一段8年前新加坡總理李顯龍的影片在網路瘋傳，片中李分析到亞洲四小龍星台港的不同之處，他直言台灣的經濟10多年來，失去了明確的發展方向，更描述台灣年輕人若被問何時買房，還可能以為是遭打趣或調侃，而新加坡人卻是買完房才結婚。PTT鄉民表示：「台灣經濟20年最好，不許你說壞話」、「囤房稅沒人敢推，無解」、「被嗆爆還無法反駁，哭啊」、「房東治國你敢嘴」、「可憐台灣年輕人，被執政黨害死」。

「新加坡人買房完才結婚，真的是殺人豬心啊～！」臉書粉專「政客爽」今(1日)貼出李顯龍這段談話，李說：「台灣經濟10多年來，失去了明確的發展方向，所以他們年輕人是蠻有理由擔心的。假如你問台灣年輕人：你打算什麼時候買房子？他可能以為你在戲弄他。新加坡，大家買完房才結婚吧？所以完全不相同。」

網友表示：「李顯龍比四軍統帥更關心、清楚台灣人民生活及無奈」、「陳前部長表示：（陳唐山：新加坡就像鼻屎一樣小，還耀武揚威批評我們）」、「民進黨已經第二次執政了，高房價的問題依然沒解決，曾經我們都是亞洲四小龍，現在呢？實在相去太遠了…」、「新加坡的房子只有使用權沒有所有權喔！」

PTT鄉民表示：「新加坡的認知作戰啦」、「房東治國你敢嘴」、「有明確的方向啊：民進黨發大財」、「原來是2015年的影片，怎麼還套用」、「新加坡總理比台灣總統更懂台灣」、「經濟明確目標不就抗中保台？是懂不懂啊」、「新加坡八成人口住公宅，比台北房價便宜」、「被鼻屎國嗆爆還無法反駁...哭啊...」、「有明確發展呀，All-in半導體」、「台灣經濟20年最好，不許你說壞話」、「馬英九不用負責嗎？」

還有人說「塔綠斑：世界不是只有新加坡」、「台灣還要花35％的錢買公設」、「不課囤房稅就是假打房，打不到痛處」、「代表這幾年政府還是建商的狗」、「什麼叫沒有發展方向，房地產火車頭這麼大一台沒看到嗎」、「全民都知道問題就政府不處理啊」、「囤房稅沒人敢推，鬼島無解」、「新加坡總理可以幫忙治理台灣嗎？」、「可憐的台灣年輕人，被執政黨害死」、「新加坡懂屁？台灣換臉重罪，炒房無罪啊！」