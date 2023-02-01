台中市西屯區逢甲大學附近的福上巷，傳出有男子持開山刀、疑似隨機砍人的情況，引發當地住戶及學生恐慌，警方證實有接獲報案，但調閱監視器發現為一男一女相互擁抱、拉扯的情況，目前已掌握犯嫌身分，將逮捕他到案說明並釐清真相。

有民眾1日凌晨0時許在論壇「Dcard」發文「危險！福上巷319弄！砍人！」該名網友指稱，他的妹妹上月31日出門差點被砍，且對方手持的開山刀距離妹妹僅一隻折疊傘距離，且該名犯嫌沒穿上衣、右肩膀有刺青，看起來像是吃藥吃太多；網友還大呼「這輩子再也不想走這條路了」。

該名網友並指控，持刀的犯嫌拿著長長黑色開山刀，就藏在腳邊，因為自己近視，對方衝過來、舉起刀的瞬間才看到，嚇得趕緊催油門快跑；且同個巷子昨天分別在早上10點半、下午2點14分及晚上8點50分被報案3次，最後一次更有救護車出現，呼籲大家出門小心。

台中市警六分局證實有接獲民眾報案，指稱有看到一名男子持開山刀揮舞，但員警調閱該路段監視器，見到的畫面是一男一女抱在一起的情況，兩人似乎難分難捨，而畫面中的男子手中確實持有開山刀，警方強調，目前已掌握男子身分，將盡速逮捕他到案。