台東縣稅務局為提升使用網路申報，訂定地政士及房仲業者獎勵辦法，去年的成績揭曉，由張玉惠等12名獲獎，稅務局於今日新春團拜茶會中，表揚並感謝網路申報績優地政士及服務績優稅務志工，提供民眾便捷服務。

新春團拜茶會於上午9時30分在大禮堂辦理，局長李素琴與全體員工、受獎及退休人員互道恭喜，獲表揚的績優網路申報地政士，有張玉惠、陳俊成、廖月瑛、李淑子、謝幸貝、楊佩佩、楊月珠、丁美雲、陳玉桂、黃洧騰、田雪蓉、林元德等12人獲獎；績優稅務志工計有陳和良等19位接受表揚。

李素琴表示，稅務局於去年10月設置專人專櫃服務，首創視訊口語申請，申請人視訊口述，稅務局同仁代填資料申辦，透過零接觸、零距離、零時差，減少染疫風險，深獲民眾好評。

同時更設置節稅健檢中心，由納保官專人服務，主動辦理各項稅捐減（免）申請；線上節稅健檢，不須臨櫃也能辦理各項節稅健檢，操作簡單又方便，完整告知國地稅減（免）資訊。稅政創新服務非常方便，縣民可多加利用。