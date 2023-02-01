女星郭書瑤（瑤瑤）影視歌三棲，加上亮眼外型和火辣身材，讓她人氣始終居高不下，而之前趁著春節連假放一個長假的郭書瑤，今(1日)就曬出開工後性感美照，讓網友都直呼「以為滑到限制級的」。

郭書瑤穿著白色細肩帶蕾絲洋裝，慵懶地側躺在床上，身體微往前傾的邪惡視角，讓她的豐滿上圍呼之欲出，而她似乎還沒在連假後收心，表情有些哀怨，並發文表示：「早知道是這樣，像夢一場，我才不會把假都放在同一個地方，怎麼就開工了」。

不過網友的目光全放在她性感美照上，紛紛留言直呼「人美怎麼拍都美」、「也太Sexy了吧」、「要是出寫真，我一定去買」，還有粉絲表示「以為滑到限制級的」。

郭書瑤是演藝圈童顏巨乳代表，演藝事業跨足唱歌、影視、主持等，都有亮眼表現，而她的演技也獲得肯定，晉升實力派演員，不過過去曾和《大學生了沒》節目班底金陽、「SpeXial」前成員王以綸交往的她，之前受訪坦言已經單身2年，但她不急著交新男友，「且走且看，把自己過好比較重要啦」。