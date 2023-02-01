民間習俗農曆正月15日元宵節是「小過年」，要提燈籠、猜燈謎鬧元宵，嘉義市長黃敏惠今天首日發送兔年小提燈，排隊人潮大爆滿，4、5日文化局廣場特地安排在地傑出藝文團隊表演活動，邀請民眾來猜燈謎、吃湯圓，歡慶元宵節。

嘉義市長黃敏惠發送「星光兔」小提燈。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠今天下午在文化公園文化路與民族路口發送造型呆萌的「星光兔」小提燈，排隊人潮爆滿。市府表示，明後兩天下午4時起在同一地點各發送1000個小提燈，歡迎民眾前來排隊領取。

領取嘉義市「星光兔」小提燈的人潮擠滿文化公園。（廖素慧攝）

黃敏惠表示，嘉義市政府今年再攜手出身花燈世家、國寶級燈藝師林健兒的女兒「花燈女王」林佳葦，推出「星光兔」小提燈，充滿童趣，由於設計師「不想做無聊的提燈」，嘉義市的小提燈每年都有驚喜的亮點，大人小孩都愛。

丁女士及張女士今天拔得頭籌領取小提燈，她們中午12點就到場排隊，都說，是黃敏惠市長的粉絲，收到市長親自發送的小提燈感覺格外有意義，每年小提燈不僅收藏，在外縣市親友之間也很有人氣。

市府也舉辦元宵活動，於4、5日兩日推出「全嘉在藝起2.0」年節慶典藝文活動，由在地優秀表演團隊帶來多元豐富的表演，也有猜燈謎、吃湯圓等活動；4日下午在文化公園由母語協會與民族國小舉辦「元宵親子猜謎」活動，歡迎民眾參加。