弘道老人福利基金會「快樂不老樂團」1日帶上樂器與裝滿糖果的金元寶，踩街走春散播歡樂。（謝佳潾攝）

弘道老人福利基金會「快樂不老樂團」1日帶上樂器與裝滿糖果的金元寶，踩街走春散播歡樂。（謝佳潾攝）

弘道老人福利基金會潮州志工站成立「快樂不老樂團」至今7年，吸引22名平均年齡超過76歲的不老音樂家加入，每個都是接受關懷訪視的長輩，但人人都在樂團中找到自我，1日還成群結隊扮成「公揹婆」帶上樂器與裝滿糖果的金元寶，踩街走春散播歡樂。

弘道指出，這次參與踩街的有85歲獨居林阿嬤與75歲蔡阿嬤，有她們的加入，令照服員、社工無比感動，林阿嬤是弘道潮州志工站服務11年的長輩，她起初因子女都不在身邊且生活較無社交活動，導致心情低落嚴重影響身體狀況，但在加入快樂不老樂團後，阿嬤的狀況開始好轉，不但勇敢嘗試擔任樂團活動的各種角色，更是常年的樂團全勤獎團員。

社工開心道，林阿嬤因為參與樂團，更喜歡與人互動，甚至開始向街坊鄰居收集回收物品，只為了有更多與鄰居聊天話家常的機會。至於蔡阿嬤接受弘道服務的時間則有6年，蔡阿嬤剛開始身體不好，為此，志工秀卿姊密切關心阿嬤，帶著阿嬤來到快樂不老樂團，盼透過音樂的魅力、團員的陪伴，讓阿嬤的生活能有全新的改變。

社工說，蔡阿嬤現在不僅人變得開朗，就連身體狀況也逐漸好轉，每周都早早就從家裡出發，徒步走到服務處，是樂團練習的頭香報到成員，阿嬤還常發揮「呷好逗相報」的精神，向左鄰右舍的長輩推薦快樂不老樂團，期待更多長輩能一同享受音樂，互相鼓勵、陪伴，充實彼此的樂齡生活。

屏東服務處長陳峙瑋表示，弘道潮州志工站在地服務23年，2022年陪伴55位長輩，一直希望除了平時的關懷訪視、電話問安、節慶祝賀等服務外，能有更多豐富長輩生活與滿足社會互動的活動，這也是快樂不老樂團成立的初衷，弘道期待長輩獲得基本生活需求後，也能擁有更多精彩、自主的美好生活。