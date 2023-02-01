非洲鼓老師詹慧玲2021年在桃園市中壢區遭警方盤查時，拒絕臨檢並說「你真的很蠢」，葉姓員警施以「大外割」遭判刑。對此，詹慧玲昨天說，法官做了正確的判斷，葉姓員警的所作所為應該要判罪，「讓他們知道不能穿著警察制服為非作歹，因為他們是警察，比起人民要更懂得守法、更知道分寸」。

詹慧玲說，這是史無前例的訴訟以及判決，自己也無法確定這判決是不是合理，有法界朋友認為刑度不夠，但她一開始對於台灣的司法很沒信心，認為可能是不起訴或是緩起訴，最多判刑也只會是2個月，而這判決出爐也超乎她的預期，但是如果易科罰金，不到50萬元甚至還低於她的律師費，但另一公務員假借職務上之機會剝奪他人行動自由罪判刑6月不得易科罰金，也要告訴該名警察「不是用錢就可以過關」。

她也說，經過這次的事件，很多人開始學習如何應對警察執法，很多人不懂警察得依法行使職權，在被違法攔查之下，也只能夠乖乖配合，但事實上不應該在這樣的情況底下還要去配合他，不僅民眾要懂得保護自己，警察也該反省他們的身分與職位以及可以行使的權力。

詹慧玲強調，若葉姓員警提出上訴是他的權利，所有人都可以利用法律來爭取自己的權益，但他如果真的提上訴，自己也會立即提出刑事訴訟連帶民事賠償，並要求200萬元到400萬元的賠償金額。

據了解，葉姓員警得知判決結果後心情非常低落，不接電話手機訊息也不讀不回，他盼外界對於這件事不要再有太多的關注，對於是否提起上訴還在考慮當中。