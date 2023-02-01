桃園市動物保護教育園區位於新屋區藻礁路，提供認領養、動保教育推廣等服務，連過年期間也服務不打烊，不過現今面臨收容量滿載、動保人力不足等問題。桃市府動物保護處近日為園區徵臨時人員與動保員等職缺，盼愛護動物且具服務熱忱的民眾投履歷應徵，紓解第一線壓力。

據了解，過去桃園動保處主要負責經濟動物防疫工作，隨動保意識抬頭，工作型態也大幅轉變，前線人員遇到許多複雜難題，收容量又滿載居高不下，使第一線壓力大增。

動保處日前祭出4個職缺，包括1名動物保護員，需熟悉動物管制業務，並有處理相關案件及實務操作至少1年經驗等條件，將執行桃園南區管制案件，工作時間比照公家機關，應徵時間至2月13日止；另徵動保園區3名臨時人員，須對動物有耐心與愛心，不怕接觸流浪動物並具有服務熱忱，工作項目包括動物館舍清潔與收容動物照顧，並協助認領養業務等，採排班輪休制一年一聘，應徵時間至2月10日止，詳情可至網站查詢。

動保處長王得吉表示，現今新屋動保園區收容量滿載，犬隻約670隻、貓約有140隻左右，靠正式加臨時工作人員約30多人排班輪流照顧，且農曆春節連假期間，雖園區不開放參觀，但服務也不打烊，提供指定動物認養、領回寵物、捐贈物資與動物屍體火化等服務。

王得吉提到，現動保人力不足，主要缺臨時人員，但由於動保園區位置較偏遠，以及民眾考量薪資等因素，使民眾應徵意願受限。若能補足上述職缺，相信能減輕園內第一線人員的壓力，許多園內人員或志工最大的心願，就是看見自己照顧的犬貓被認領養，獲得溫暖新家，都會備感欣慰、成就感十足，盼桃園在地對動保工作有熱忱的民眾前來應徵。