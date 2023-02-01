福特六和汽車宣佈Ford Focus改款全新車系上市，同步導入同級唯一的人氣指標Focus Wagon德規運動旅行車；五門掀背車Focus Hatchback與跨界休旅Focus Active雙雙升級推出Vignale時尚旗艦車型，讓喜愛操控消費者更驚喜的是，另增加德製高性能旅行車Focus ST X Wagon與手排性能鋼砲Focus ST X Hatchback 6MT，全車系舊換新78.9萬元起。

福特六和表示，Ford Focus全車系導入多項與德同規先進科技與配置，不僅透過底盤調校精準傳遞純正德規駕馭體驗，領先同級的Ford Co-Pilot360全方位智駕科技輔助系統亦全面升級；當中Vignale旗艦車型更配置全新FORD MATRIX LED矩陣式智能動態照明系統。而全新升級的智能科技還包含：13.2吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕、SYNC 4娛樂通訊整合系統，支援無線Apple CarPlay及Android Auto等，亦為每一趟旅程帶來高質感駕乘享受。

福特六和汽車行銷處長沈仁偉（左起）、總經理陳文芳、林依晨、營銷服務副總經理黃煌文與新世代Focus合影。（福特六和提供）

此外，由Ford Performance性能團隊精心操刀，來自Ford德國Saarlouis廠的德意志性能陣線New Focus ST X Wagon及New Focus ST X Hatchback 6MT亦在福特六和積極爭取配額的努力下同步上市，限量350台，將源自賽道的熱血信仰實現至日常實用車款，填滿每一個渴望德製性能車的熱血靈魂。

延續車系在消費族群中帶來的共鳴，福特六和在全新導入Focus Wagon的同時，再次邀請女神林依晨擔任新車形象代言人，駕駛New Ford Focus Wagon全台踩點探索在地風情，以「讓空間，放你的心」做為產品呼應駕馭樂趣結合彈性車用空間的初衷與消費者對話，讓Focus Wagon完美演譯裝載完美旅程的新國民旅行車。

Ford Focus向來以承襲德規先進科技與駕馭樂趣的獨到品牌定位受到市場肯定，New Ford Focus全新陣容則在此基礎之上，以新增Wagon車型架構更全面車系，並導入旗艦Vignale車型，以更精進質感配備驚艷車市。Focus Wagon深受歐洲市場好評，根據Ford歐洲統計數據顯示，近五成歐洲人選購中型車會選擇Wagon旅行車，而近七成德國人選購Ford Focus時的首選即為Wagon車型。

Focus Wagon結合優秀產品力與旅行車車格優勢，提供寬敞且多元變化的乘載機能，在適中的車身尺寸下，實現媲美SUV的高度實用性。New Ford Focus Wagon車長4672mm近似多數中型房車，巧妙車身規劃創造出寬敞後行李廂空間，車身高度亦較SUV車型更具停車靈活性，可謂是地狹人稠的台灣市場最適車款，更為跨級距的流行新選擇。

此外，新款Ford Focus Wagon 5人座模式即享有媲美中型休旅車的635L載物空間，透過後座一鍵傾倒裝置即可擴增至1653 L，搭配平整化底板設計、平直開口與方便取放各式物件的離地高度，Wagon的後行李廂空間充分展現多元的機能性。其頂規車型ST-Line Vignale更配置專屬Hands-Free足踢感應式電動尾門，提供車主高度靈活運用與最強便利性。

Ford Focus Wagon的行李廂空間管理系統在提供儲物的多種可能性之外，更預留配件裝置孔，車主可以按照用車需求，靈活搭載各式專屬套件。福特六和亦同步推出Focus Wagon專屬的多樣原廠經銷商售服套件，包含：裝載物件的車內行李廂網狀格網、毛小孩需求的車內行李廂金屬隔柵、可創造出乾濕分離儲放空間的行李廂防水墊等，車主可依據需求自由選購運用。

Ford Focus亦透過導入Ford Vignale旗艦車型，造就出更精進的質感與高規配備。當中Focus Hatchback及Wagon EcoBoost 182 ST-Line Vignale頂規車型即配置專屬運動化外觀，擁有ST-Line專屬空力套件、全新高光亮黑蜂巢式水箱護罩和Vignale專屬下氣壩鉻鍛面造型，搭配德製ST Edition旋壓輕量性能鋁圈，展現出「優雅設計」和「運動性能」的完美融合。此外，Focus Vignale旗艦車系亦推出全新荒島藍（Desert Island Blue）專屬車色，展現旗艦之姿的視覺饗宴。

Focus Vignale車型領先同級首度導入FORD MATRIX LED矩陣式智能動態照明系統（含動態／靜態照明、速域調整光線模式、車道線轉向預判照明、智慧型防眩光遠光燈、AHB自動遠光燈、轉向輔助照明與自動水平調整等8大照明功能），左右燈組共120組LED晶片組，系統更可根據路況自動調整燈光照射範圍，同時偵測其他道路使用者並調整光源配置，趨近日光色溫，為駕駛提供夜間清晰明亮的動態視野。

車室內裝同樣是Focus Vignale車型展現精湛工藝的伸展台，其座椅由義大利知名座椅製造商採用與歐洲進口品牌相同設計和製程概念，打造出Ford Sensico時尚永續皮革，具備細膩觸感、舒適、高透氣和耐磨特性，襯托出Vignale獨到美學底蘊和出色的乘坐舒適度；而Focus Wagon頂規車型更採用Vignale專屬類皮質軟質包覆中控台，輔以白色縫線點綴出高雅質感，呈現與德同規的精緻舒適座艙氛圍。

新款Ford Focus採用1.5L三缸EcoBoost 182渦輪增壓汽油引擎，具備VDE汽缸間歇技術、雙噴油系統技術（PFI歧管噴射／GDI缸內直噴）和曲軸偏置技術，擁有同級最佳182ps最大馬力。技術團隊同步針對SelectShift八速手自排變速箱的液壓控制系統進行優化，讓換檔反應更加細膩順暢，展現最高17.1km/L高效油耗表現。

福特六和汽車更與德國Ford Saarlouis工程團隊緊密合作，借鏡全世界造車工藝最高殿堂之一德國市場之底盤調校經驗，蘊育出精益求精的駕馭樂趣，在Ford Focus原有「與德同規」的懸吊硬體結構上，導入新世代的德規減震筒、德規EPAS電子式轉向輔助系統、德規EBB電子式煞車增壓輔助系統，為New Ford Focus帶來更清晰的路感、更精準的指向和穩定車身動態的豐富駕馭特性。

基於Ford新世代C2平台靈活變化，Ford Focus Hatchback及Wagon的ST-Line車型車身降低10mm並搭配Michelin Pilot Sport 4高性能跑胎，ST-Line Vignale更配置18吋ST Edition旋壓輕量性能鋁圈，整體帶來穩定抓地力與進階駕馭的高度信心；Ford Focus Active則在延續Focus車系操控本質的同時提升與德同規的防傾桿K值，帶來更優異的乘坐舒適性，其離地高度163mm（前懸提高40mm／後懸提高44mm），搭配後獨立式懸吊系統和同級唯一的多地形處理能力，展現從容穿梭都會與郊區的能力。此外，New Ford Focus具備新世代動態行車模式，提供標準、節能、運動、防滑或非鋪裝路面等多種選擇。

福特六和表示，這次特別為Ford Focus打造同級最強數位化座艙設計，全新13.2吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕，透過大尺寸高解析度2K畫質精細呈現多樣訊息，並導入人因介面及運算效能全面升級的新世代SYNC 4娛樂通訊整合系統，同步支援無線Apple CarPlay及Android Auto，並可顯示最新動態行車模式畫面、原廠導航等便捷功能。其中原廠導航整合HUD智慧型抬頭顯示器與12.3吋全彩液晶數位儀表板，可清晰同步顯示導航路口路線指引和轉彎方向，為駕駛帶來直覺化操作體驗與目不離路的從容駕馭姿態。

因應新世代多元智慧裝置車載充電需求，New Ford Focus中控台下方收納空間具備雙充電孔（Type A＋Type C），ST-Line X以上之指定車型再配置Qi無線充電座；此外，延續消費者好評配置丹麥皇室御用B&O重低音環艙音響系統，提供Ford車主專屬的高質感駕乘享受。

新款Ford Focus全面搭載功能再進化之Ford Co-Pilot360全方位智駕科技輔助系統，將原德國市場選配項目列為台灣市場全面標配，提供包含：IA十字路口輔助煞停系統、CTA倒車警示與車側來車輔助煞停系統和BSA 視覺盲點偵測與輔助系統，搭配透過iACC智慧型定速巡航系統、AEB全速域輔助煞停（附PCA前向碰撞預警系統）、ISA智慧型速限輔助系統、TSR道路標誌識別輔助系統、LCA車道導正輔助系統、ESA閃避轉向輔助系統等多項傲視同級的駕駛輔助科技，打造前向、側邊、後向全方位的主動安全防護網。

被動安全部份，New Ford Focus堅實車身採用高達33%航太級硼鋼布局車體結構，搭載6具SRS氣囊、前後座預緊式安全帶和符合歐洲最新i-Size法規（ECE R129）兒童安全座椅的優化ISOFIX裝置，以高規格主、被動安全防護科技再次引領車壇新標竿。