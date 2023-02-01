前職棒球星「黃金戰士」陳致遠和妻子林秀琴，因合約風波逐漸淡出螢光幕前，轉而在網上開展水晶事業，不過林秀琴日前卻傳因膽結石發炎反覆發作住院，已5天沒進食的她也發文表示今(1)日將動手術，急求網友幫忙集氣，對此肝膽腸胃科的蘇志盛醫師也曝光致病禍首，提醒4大高危險族群要特別小心。

林秀琴膽結石病倒急動刀 醫曝致病禍首4種人要小心

陳致遠1月29日突PO出老婆虛弱躺床、坐輪椅的照片，說老婆長期忙碌工作忘了照顧自己的身體，原來林秀琴因為膽囊結石發炎，卡在膽管裡面，一直反覆發作，讓她眼睛全哭腫，且又住進醫院，5天以來雙手已打滿30個針孔且無法進食，相當痛苦。

林秀琴因膽結石發炎相當痛苦 (圖/ 陳致遠&林秀琴的樂fun人生 FB)

台安醫院肝膽腸胃科蘇志盛醫師指出，國人平均每10位即有1位有膽結石，25%以上的民眾沒有症狀。由於膽囊是儲存膽汁的器官，平時由肝臟分泌膽汁儲存至膽囊，當我們吃下食物，膽囊就會將儲存好的膽汁排出去。膽汁的成分主要有酸、有鹼、膽固醇，其他則有膽鹼、膽鹽，若處於不穩定狀況會形成結晶，最後形成膽結石。

膽結石如何形成 (圖/健康療天室)

蘇志盛醫師解釋，膽囊結石真的發作起來將導致劇烈疼痛，症狀包含噁心嘔吐、消化不良、脹氣以及黃疸，尤其當飲食較油膩時，在吃飽後半小時內最容易發作。當膽管堵塞嚴重時，將會導致膽囊炎，甚至形成腹膜炎不可不慎。

而膽囊結石的高危險群有哪些? 蘇志盛醫師也透露有4個F要特別小心，包括：肥胖、40歲以上、女性以及生產兩胎以上的媽媽，另外，年輕女生也經常因為空腹時間過長而導致膽結石。

膽結石4大高危險族群 (圖/健康療天室)

最後蘇志盛醫師也提醒大家，膽結石復發的機率高達三至五成，切除膽囊後要盡量低油飲食且多運動，以降低未來復發機會。