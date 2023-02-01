1月31日凌晨4點多台中市南屯區某夜店散場時，一名20歲柯姓男子與他人發生口角，因離場民眾眾多，第四分局警方立即呼叫支援警力到場，避免衝突擴大，警方勸柯男及朋友快離場，沒想到柯男竟出言辱罵員警三字經，還揮雙臂挑釁，警方只好噴灑辣椒水進行壓制並帶回偵辦，訊後依妨害公務罪嫌將柯男移送法辦。

第四分局大墩派出所31日執行夜店守望勤務，凌晨4點多散場時，與朋友一起到夜店的柯姓男子與他人發生推擠、爆發口角，眼看現場快打起來，警方立即呼叫快打部隊到場支援，並勸柯男及友人快離開。

沒想到柯男被友人架到車子旁即將上車離去時，疑覺得面子掛不住，竟用三字經辱罵在場員警，並不斷揮舞雙臂挑釁，警察隨即對其噴灑辣椒水進行壓制，柯男原本的囂張氣焰全失，警方將他帶回偵訊，全案依妨害公務罪嫌移送法辦。

第四分局分局長李建興表示，第四分局持續針對夜店、PUB、特種營業場所不定期實施密集擴大臨檢勤務外，也在臨檢點周邊同步路檢，呼籲不法之徒，切莫心存僥倖，以身試法，警察必定依法究辦。