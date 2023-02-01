女星張棋惠15歲時就被經紀公司相中，與冷嘉琳、黃小柔、楊丞琳組成4 In Love女子演唱團體出道，雖然成團2年就解散，不過她仍沒有放棄，參加《超級星光大道》歌唱比賽獲得第17名，時常在綜藝節目上展現好歌喉；近日張棋惠透露外公離世消息，並附上外公帥照，濃眉大眼模樣引起網友討論。

女星張棋惠昨（31日）在社群平台發文，提到爺爺奶奶和外公外婆等長輩都非常疼她，外婆因為生病很早就離世，外公是一位很有生活想法，個性堅強的長輩，會自己騎腳踏車、找朋友唱歌、自己買菜煮飯的人。張棋惠形容：「他就像是『天外奇蹟』的爺爺一樣，獨立又讓人心疼，每次回彰化，我都會帶著他喜歡的銅鑼燒去看他、常常用我的大嗓門跟他聊天」。

她表示外公會英文、日文、中文、台語，很喜歡聊東聊西，每次見面說要回台北打拚時，外公都會默默流眼淚，又會偷偷擦淚。上一次張棋惠去看外公，因為安養院無法會客沒有見面，近日她飛美國旅遊，卻在凌晨接到家人的消息說外公走了，張棋惠有感而發：「今天要從拉斯維加斯再飛回LA，在高空飛行的距離，外公應該可以更清楚的看到我吧，外公，謝謝你從小一直很疼我們，也請你放心的到天堂，媽媽跟外婆也在那裡️，我會一直一直一直想念您」。

張棋惠外公年輕時很帥。（圖／翻攝張棋惠facebook）

她也曬出家人與外公的照片，其中兩張外公年輕時西裝筆挺，濃眉大眼的五官十分帥氣，不少網友留言安慰之外也表示：「外公超級帥！」、「阿公離苦得樂了，是位大帥哥穿衣有品味的長者」、「外公好帥氣又知書達禮，看得出來是一個溫暖的人」、「外公真的好像天外奇蹟的那個阿公喔」、「妳阿公有點像李登輝前總統耶」。