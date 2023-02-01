新北市境內共設有259支測速照相桿，2022年度共開罰近18萬張超速罰單，累積罰鍰高達約2億元，其中設置在石門區台2線27.5公里的測速照相桿更是2022年度的「新北開單王」，共開出1萬1562張罰單；新北市交通警察大隊表示，設置測速照相桿等執法設備主要用意不是取締違規，而是提醒駕駛人應依照速限行駛，提高行車安全。

跟據新北市警方數據，2022年測速照相桿共舉發17萬8252件違規超速，其中第一名由石門區台2線27.5公里往金山方向的測速照相桿拔得頭籌，舉發1萬1562件並累積罰鍰約1300萬元，第二名為五股區疏洪一路1k＋535往蘆洲新莊方向，舉發1萬471件並累積罰鍰約1200萬元，第三則是新店區環河路168號前往台北方向，舉發6483件並累積罰鍰約700萬元。

針對第一名的測速照相桿落在石門區，轄區金山分局交通分隊認為，由於該處道路較為寬敞筆直，而且車流量不大，再加上該處限速50公里，不少用路人見道路無車好開就會不小心把油門催到底，結果就不小心超速，提醒駕駛行經該處應注意限速。

接下來第四名以後分別為瑞芳區台62甲線5公里處往四腳亭方向舉發5498件、八里區台15線中山路3段383號前往八里舉發4973件、雙溪區台2丙線12.1公里平雙隧道內避車彎舉發4694件、三峽區中正路1段524號旁往大溪方向舉發4387件、五股區台64線快速公路10.4公里往東舉發4350件、蘆洲區環堤大道與永樂街口往五股或三重方向舉發4295件、三峽區安坑路40號前往三峽方向舉發4287件。

新北市交通警察大隊長林泰裕表示，設置測速照相桿等執法設備主要用意不是取締違規，而是提醒駕駛人應依照速限行駛，提高行車安全，並非以開單為主要目的。

他指出，未來將持續滾動式分析易肇事地點及原因，調整相關設備設置地點，並聯合其他局處藉由道路工程改善、教育宣導等方面，防制交通事故發生，並呼籲民眾應遵守道路速限及用路相關規定，保障你我行車安全。