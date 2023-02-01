國際貨幣組織（IMF）近日發布全球經濟更新報告，一年來首次上調全球經濟成長展望，較10月份預測高出0.2個百分點至2.9％，並預期2023年經濟成長會探底，2024年將會回升。

張瓈尹指出，市場大多對債券展望持中立至正向的觀點，其中美國長天期公債及新興市場債看法偏「中立」，而投等債及非投等債則為「正向」。以投資等級公司債來看，高利率環境，雖然企業獲利能力減，資產負債表轉弱，但目前信用指標尚未惡化，儘管2023年面臨信用風險大於利率風險，但信用風暴發生機率低，基於收益率考量，高評級公司債仍具有吸引力。

市場預估，2023年經濟將進入淺層式的經濟衰退。張瓈尹指出，面臨景氣下行時，投資人布局投等債，建議先聚焦在投資等級公司債，再來，國際金融發行的投等債，更具備保護力，儘管市場擔憂銀行的備抵呆帳會在景氣下行時增加，但美國金融業經過金融海嘯後，資本體質持續改善，當前已較過去15年來得優異。

張瓈尹表示，美國聯準會每年都會對銀行業進行壓力測試，模擬在發生嚴重經濟衝擊的情況下，銀行承受的程度及資本狀況，目前美國大型銀行均有充足的資本市場能度過經濟衰退，所以目前都有「健康證明」認證。