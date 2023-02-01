行政院前院長蘇貞昌驚傳入院，蘇貞昌的女兒、民進黨立委蘇巧慧今透露，蘇貞昌從大年初一忍住腰傷到昨天交接典禮，而期間吃止痛藥不夠，還必須打止痛針；而昨晚蘇貞昌在辦完交接後就入住榮總，經過醫療團隊診治後，今天就順利康復出院，一切復原良好。

蘇巧慧表示，蘇貞昌在大年初一的時候，去給駐衛警發慰問紅包，同時還去CDC，可能一層樓一層樓走太快，大家也知道院長就是「衝衝衝」，結果一不小心扭傷腰，造成椎間盤突出。

蘇巧慧指出，這幾天身為家人的我們都知道，院長也是人，在家裡也會痛、不舒服，連坐著都很難有正常姿勢，外界都看的出來，蘇貞昌仍然盡忠職守，把自己的工作都做得很好，相信他會用這樣的精神，繼續為台灣所有事務努力。

蘇巧慧透過臉書表示，剛剛開完民進黨中執會，黨主席賴清德叫住她，詢問蘇貞昌好不好，並與蘇貞昌通話，賴清德聽聞後表示，「啊，原來你也跟我之前一樣，是同款症頭喔，那我們要叫陳建仁小心一點，看起來這是院長症候群，卸任院長之後都會這樣，哈哈哈哈」。