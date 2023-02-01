隨著去年底疫情趨緩，17直播帶主播飛往有著陽光、沙灘、比基尼的蘇美島度假，可凡（kofan）就是幸運上榜主播之一，這不但是她第一次去蘇美島，也是第一次到泰國旅遊，大讚行程中每晚住的飯店都很高級、度假村也很好拍照。

可凡難忘有一晚去有沙灘的餐廳吃晚餐，邊吹著海風聽著海浪拍打的聲音，看著面前的火舞表演，就像在陸地的煙火一樣閃閃發亮，浪漫氣氛讓可凡忍不住感動掉淚，還激發她做出浪漫舉動，買了玫瑰花送給旁邊同行的女主播。

17直播主可凡到蘇美島度假超開心。（摘自可凡臉書）

可凡曾跟著17直播去過紐約、日本，玩好玩滿的她還有很多國家沒去過，滿心期待繼續跟著17直播環遊世界，許願想有機會飛往新加坡及英國、法國。對平台再度開始帶主播出國度假可凡樂喊：「看來我要靠17環遊世界的夢想又能繼續進行了！」

可凡在2019年加入17直播挑戰直播前，已是人氣實況主及YouTuber，剛開始直播時，愛聊天的她迅速適應在直播間聊天互動，而且覺得無論教室、宿舍、老家、餐廳、實體活動後台休息室到處都是她可以開直播的地方，2021年她還榮獲整年直播全勤獎。

為了衝全勤獎可凡付出不少努力，她很怕到網路訊號不好的地方或外出工作到很晚影響她每天開播，有時候發現在外面太晚趕不回家，就都直接在戶外開播，甚至連看電影試映會都電影看一半偷衝出戲院外直播，為了提醒自己按時開播，還設訂了每天的鬧鐘，結果很常在直播中被鬧鐘嚇到，每次都惹得她自己和玩家一陣爆笑。

可凡自認是輕鬆聊天唱歌型主播，直播觀眾對可凡而言算是這世界上最了解她的人，有時甚至像是可凡小公主的行事曆，她會在直播中喊話「記得提醒我幾月幾號要幹嘛。」可凡直播懂得能夠在直播上真正做自己才是最輕鬆的道理，她也明白提醒直播新手：「開直播是個會影響心情的職業，所以不要得失心太重，調整好自己心態、固定時間直播、拿出真誠的心，相信有人就會被你吸引。」