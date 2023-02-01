連俞涵在台北國際書展展區揮毫寫春聯送粉絲。（陳俊吉攝）

連俞涵在台北國際書展展區揮毫寫春聯送粉絲。（陳俊吉攝）

演藝圈的「仙女」連俞涵熱愛閱讀，還為此錄製podcast節目《山羌閱覽室》，她1日以電子閱讀器代言人身分出席台北國際書展，被朋友暱稱「科技小白」的連俞涵坦言，一開始收到電子閱讀器連開機都不會，很怕接了代言卻不會使用，因為太緊張、挫折感太大，「我真的坐在地上哭了一下，就像很多長輩從傳統手機跨到智慧型手機之初也是會害怕」。

她說，在自己緊張到哭泣時，室友安慰她「沒那麼難」，「我後來也覺得沒什麼好哭的，開始學習，用台北市立圖書證借閱證的帳號登入後，發現馬上可以借書，瞬間發現新大陸！」她平常就是一個很喜歡使用圖書館、常去借書的人，這個電子閱讀器除了可以在電子書城買書，也可以跟圖書館借書，「我再也不用擔心逾期罰款或不能借，借了電子書後，它會自己幫忙還，再也不用怕來不急還書！」 前陣子去京都旅行，也帶著它同行。

熱愛閱讀的她說，傳統紙本書與電子閱讀器是不衝突的，她現在外出移動時就帶電子書，在家看紙本書，知識型書籍、適合階段性閱讀，可以看電子書，文學類可以當收藏就還是會買紙本，常常看完電子書後很喜歡，她還會去買紙本書，「感覺不一樣，對喜歡閱讀的人來說都是無可取代，一個是便利性，一個是手的觸感」。

連俞涵坦言以前真的是「科技小白」，例如以前看到小朋友一直滑，她只是好奇，不知道那原來是iPad，「我今年才知道那什麼，我是真的不知道那是什麼，因為用不到，就沒想到要去認識。後來德國朋友回來跟我介紹，我才知道，朋友說我寫稿也可以用iPad，不需要時時帶著筆電，所以我今年也購入，iPad近期才進入我的世界。我有很多事都不知道，但我是真的不知道。」

此外，包括在社群軟體發限動、用手機直播，都是去年才為了宣傳電影《流麻溝十五號》才學的，她感謝電子閱讀器讓她跨出第一步，打開新視野，讓她發現新科技的方便、看見世界的另一面，也給了她更多信心接觸科技產品。她還自曝之前發現可以用IG打電話，卻不知道怎麼關掉視訊通話，「有受到驚嚇，覺得這世界好快，而我我活得很慢，我確實活得沒有這麼快速。生活上真的謝謝大家的包容與照顧。」

她平常沒事就喜歡看歷史的相關東西，所有朋友、粉絲都說古都京都很適合她，「去了以後真的覺得，這地方、這速度好棒，到處是古蹟，每天爬山林小徑去很高的神社，造訪大自然裡很古老的建築。」

被問感情現況，她直言：「我沒那麼著重感情，大家不用期待我這塊。我這輩子不會結婚了！」並表示非常認同網路上有個「人類自由滅絕計劃」，覺得地球上已經太多人，大家把自己過好就好，不一定要結婚生小孩。至於拍戲計畫，很久沒有演現代戲的她笑說，新接的戲又比《茶金》的年代更久遠，所以過年期間都一直在讀那時代的相關書籍。