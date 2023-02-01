海基會2月2日將辦台商春節聯誼活動，蔡英文總統將與會致詞，台商都關切是否會有兩岸恢復交流的重大宣示，商總主席賴正鎰今天說，台商最盼望的是儘快恢復兩岸直航航點，他認為應加速恢復開放大陸觀光客來台旅遊，且至少要再增加10個直航城市，比如說像是武漢、南京、青島、重慶等台商聚集的一、二線城市。

賴正鎰說，兩岸最近各自頻頻釋出善意，包括大陸國台辦發言人馬曉光日前說經有關主管部門審核，已對金門酒廠等符合要求的63家台商企業及食品業，予以註冊或更新註冊資訊，恢復輸入大陸；中央流行疫情指揮中心前天也宣布從2月7日起，將取消中國大陸入境免唾液PCR及港澳轉機入境免搭機前48小時PCR陰性證明後，交通部長再公開表示支持觀光客來台。

賴正鎰表示，台灣及大陸先後在12月及2月宣布開放出國，台灣光是過年10天連假期間出入境人次就超過80萬人次，預估1月份出入境就可能超過200萬人次，而大陸在下周2月6日就試點恢復出境旅遊團，泰國，馬爾地夫等地的出國旅遊首發團也都十分熱門，顯見三年疫情關太久了，大家都很熱切希望能恢復出國旅遊。

他說，農曆年前台商就頻頻發聲，希望政府能加速開放小三通，方便台商往返兩岸，相信政府都已經聽到了，尤其在兩岸疫情都已經逐漸穩定下來後，兩岸也都各自陸續釋出善意，希望兩岸能夠有更多交流互動，尤其在新的內閣上任後，兩岸能夠恢復更多政商、旅遊及文化、宗教及金融等方面的交流往來。

在海基會明天要恢復舉辦台商春節聯誼活動前夕，賴正鎰也向蔡總統建議，希望政府能加快速度恢復與大陸方面相關單位的溝通聯繫，加快推進兩岸觀光旅遊交流，恢復兩岸對飛的航班與城市，從現有的4個直航城市，至少再增加10個城市。

他也建議蔡總統，最好是在二月就能再開放兩岸直航，至少要再增加大陸武漢、南京等10個城市航點，方便台商往來兩岸之外，政府也在評估疫情穩定下，重新開放大陸觀光客來台，這樣才更有助於恢復兩岸的觀光旅遊交流，也為台灣觀光產業在疫後挹注新動能。

至於爭取先恢復哪10個城市？賴正鎰說，目前兩岸直飛現有北京、上海、廈門、成都等四個航點，他建議再增加10個航點，像是武漢、南京、青島、杭州、福州、濟南、鄭州、昆明、廣州、重慶等10個一、二線城市除了有龐大的台資企業，除了台商台幹往返頻繁之外，也是觀光旅遊景點的主要城市。