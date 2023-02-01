入圍本屆奧斯卡3項大獎、《黑天鵝》金獎名導戴倫艾洛諾夫斯基（Darren Aronofsky）最新感人力作《我的鯨魚老爸》（The Whale），是《神鬼傳奇系列》男星布蘭登費雪（Brendan Fraser）暌違10年的大銀幕主演作品，他在片中飾演一名試圖與女兒修補關係的270公斤男同志老爸「查理」，顛覆過去的動作英雄形象，獲今年奧斯卡最佳男主角提名，這也是他出道超過30年首度入圍奧斯卡，令許多影迷期待在歷經脊椎、膝蓋、聲帶等多處受傷開刀及被性騷擾等低潮後強勢復出影壇的他，能夠摘下生涯第一座小金人。

布蘭登費雪在片中與《怪奇物語》莎蒂辛克（Sadie Sink）、《縮小人生》周洪（Hong Chau）等大飆演技，精湛演出廣獲許多權威影視獎項肯定，除了入圍金球獎戲劇類電影最佳男主角、英國奧斯卡最佳男主角之外，也在日前舉行的評論家選擇獎中擊敗《捍衛戰士：獨行俠》湯姆克魯斯（Tom Cruise）和《伊尼舍林的女妖》柯林法洛（Colin Farrell）順利拿下影帝寶座。他在領獎時向那些和查理面臨相同困境的人們喊話：「我希望你們能夠了解，只要你們還有力量站起來走向光明，那麼就會有好事發生。」感性發言獲得全場鼓掌。

近日受訪時表示，布蘭登費雪也說，查理這個角色可以拯救到有同樣處境的人，「人們相信查理將拯救到某些人的生命，這對我意義重大。」並表示，為了準備查理這個角色，他跟許多患有飲食障礙的人們接觸，這些人幾乎都在年輕時遭到某人嚴厲對待，而這深深影響了他們成年後的生活，「從健康的角度來看，報復性言論會對人們造成傷害，他們就是血淋淋的例子，因此我覺得我要盡可能真實地講述他們的故事。」布蘭登費雪認為，患有飲食障礙的人們將會認同這部電影，「像查理這樣的人一生都在被人嘲笑和羞辱，他不得不做出選擇，是要自我崩潰還是採取正向的態度去面對。」。

而在評論家選擇獎頒獎典禮的後台，以《媽的多重宇宙》獲得最佳男配角的關繼威，看到布蘭登費雪的身影，立刻衝過去擁抱道賀，2人繼合作1992年《急凍原始人》後，睽違31年再度同框；曾在2008年的《神鬼傳奇3》與布蘭登費雪合作的楊紫瓊，也給予布蘭登費雪擁抱和鼓勵。該片目前在美國權威電影資料網站IMDb上獲得8.0高分，更在全球知名影評網「爛番茄」上獲得91％觀眾好評推薦，關繼威亦在訪問中大讚《鯨魚》：「我犯了個錯誤，我應該要準備衛生紙的，電影放映完之後我整個哭到爆，我走出電影院之後，花了2個小時打給每個我認識的人，說你們一定要去看這部電影。」

《我的鯨魚老爸》故事描述一名英語老師查理（布蘭登費雪 飾）中年出櫃後拋棄家庭與愛人私奔，如今他因為愛人過世而罹患暴食症，同時他還要試圖修補與17歲女兒艾莉（莎蒂辛克 飾）的關係。電影將於本周五（3日）在台上映。